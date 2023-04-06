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Известия.ru

Военный эксперт рассказал о преимуществах комплекса защиты танков «Арена-М»

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Опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06 ("Арена-М")
Опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06 ("Арена-М").
Источник изображения: einsatz_nt (via "Военный Осведомитель"/ vk.com/milinfolive )

Военный эксперт Дандыкин: комплекс защиты танков «Арена-М» позволит уничтожать снаряды на подлете

Комплекс активной защиты «Арена-М», которым планируют оснастить танки типа Т-90 и Т-80, позволит уничтожать снаряды на подлете. Об этом 5 апреля «Известиям» сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

«На этих танках уже есть комплексы защиты. Но «Арена» — более совершенный, который позволит уничтожать снаряды на подлете. У нас, кстати, по защите танки, пожалуй, даже в какой-то степени лучше хваленого корейского танка четвертого поколения «Черная пантера». Потому что на наших танках стоит и пассивная защита, которую мы видим вокруг башни, и та, которая позволяет подавлять управляемые снаряды при подлете», — сказал эксперт.

Дандыкин добавил, что российские танки совершенствуются, и это должно помочь при столкновении с машинами НАТО.

О том, что танки типа Т-90 и Т-80 получат комплекс активной защиты «Арена-М», ТАСС сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

В середине марта Минобороны РФ рассказало, что экипажи российских танков Т-90М тренируются уничтожать на Украине танки M1 Abrams, Leopard 2 и Challenger 2.

Опытные инструкторы в импровизированном классе на одном из тыловых полигонов спецоперации объясняют танкистам, где расположены наиболее слабые точки западных машин. Также проводятся практические занятия, где военнослужащих обучают тактическим приемам, уточнили в ведомстве.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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