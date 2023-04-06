США уже используют машинное обучение в сфере национальной ядерной безопасности

Ядерная бомба

Бурное развитие технологий искусственного интеллекта привело к поляризации научного сообщества, где одна часть откровенно опасается его губительного влияния на экономику и рынок труда, в то время как их оппоненты активно используют ИИ для развития науки, энергетики, здравоохранения и безопасности, включая ядерную.

Так, подразделение министерства энергетики США — Тихоокеанская северо-западная лаборатория (PNNL) разрабатывает алгоритмы машинного обучения, которые в дальнейшем помогут решать сложные научные задачи. Еще одно направление работы PNNL — использование ИИ для выявления ядерных угроз, в частности, мониторинга материалов, которые потенциально могут стать компонентами для создания ядерного оружия. К примеру, такие алгоритмы может взять на вооружение МАГАТЭ при инспекции ядерных объектов. Если полученная на месте информация противоречит виртуальному прогнозу, то для проверки объекта инспекторы могут быть вызваны повторно. Не менее интересна идея PNNL по обработке изображения радиоактивного материала, используя одну из разновидностей нейронных сетей — автоэнкодера. Изучая изображения микроскопических частиц, она может создавать их краткие и понятные описания, которые затем можно использовать в вычислительном анализе. Имея такую информацию, правоохранительные органы (к примеру, ФБР), сравнив изображение радиоактивного материала с базой данных PNNL, гораздо быстрее проведет идентификацию потенциальной ядерной угрозы.

Александр Агеев