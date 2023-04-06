Войти
Техкульт

В России началось тестирование грузового «Урала»-беспилотника

396
0
+1

«Урал-432067-73» на форуме Армия-2022

На Магнитогорском МКЗ стартовало тестирование очередного поколения грузовика широко известной в стране и не только марки «Урал», который имеет индекс 432067-73 и относится к беспилотным авто с заявленной автономностью третьего уровня.

Пока движение грузового авто контролируется водителем-оператором, но после перехода на пятую ступень «беспилотности», запланированного на ближайшее время, авто сможет передвигаться самостоятельно. Как видно на представленном фото «Урала-432067-73», кабина у грузовика отсутствует, хотя характерную для этой марки машин носовую часть оставили, а полезная грузовая площадь начинается сразу за ней. При длине порядка 6,5 метра беспилотный «Урал» имеет высоту 2,3 метра. В техническом плане, как утверждает производитель, это обычный «Урал», в котором механическую «коробку» заменили на автоматическую и добавили оборудование, необходимое для автономного вождения. Причем программное обеспечение для него разрабатывали специалисты «Андроидной техники», известные по созданию робота с именем «Федор».

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
БПЛА
Робот
Похожие новости
11.06.2021
Боевые роботы обходятся без людей
12.02.2021
"Удар" по противнику: что известно о российском боевом роботе
02.10.2019
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
08.08.2019
Танки становятся умнее людей
22.05.2018
"Рособоронэкспорт" представит экспортные новинки на KADEX-2018
05.10.2015
Роботизированные комплексы покажут на Дне инноваций Минобороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 12:21
  • 47638
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 11:04
  • 3
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:19
  • 2
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 13:28
  • 2
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 13:27
  • 3
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем