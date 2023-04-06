В России началось тестирование грузового «Урала»-беспилотника

«Урал-432067-73» на форуме Армия-2022

На Магнитогорском МКЗ стартовало тестирование очередного поколения грузовика широко известной в стране и не только марки «Урал», который имеет индекс 432067-73 и относится к беспилотным авто с заявленной автономностью третьего уровня.

Пока движение грузового авто контролируется водителем-оператором, но после перехода на пятую ступень «беспилотности», запланированного на ближайшее время, авто сможет передвигаться самостоятельно. Как видно на представленном фото «Урала-432067-73», кабина у грузовика отсутствует, хотя характерную для этой марки машин носовую часть оставили, а полезная грузовая площадь начинается сразу за ней. При длине порядка 6,5 метра беспилотный «Урал» имеет высоту 2,3 метра. В техническом плане, как утверждает производитель, это обычный «Урал», в котором механическую «коробку» заменили на автоматическую и добавили оборудование, необходимое для автономного вождения. Причем программное обеспечение для него разрабатывали специалисты «Андроидной техники», известные по созданию робота с именем «Федор».

Макс Антонов