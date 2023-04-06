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Техкульт

SpaceX доставит на Луну криптоклад для любого, кто сможет его оттуда забрать

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MAPP

Благословенные времена «космических гонок» остались в прошлом, государственное финансирование новых проектов за пределами Земли уже не такое щедрое, как прежде. Это вынуждает структуры вроде НАСА идти на определенные авантюры, иначе проект «Lunar Outpost» так и останется лишь концепцией. В рамках этой программы предполагается, что знания и технологии НАСА помогут частным компаниям основать свои колонии, базы, заводы и другие объекты на Луне — если у них хватит денег, конечно.

Недавно НАСА одобрило проект компании «LunarCrush». Кратко: в июне на ракете-носителе SpaceX Falcon 9 на Луну будет отправлен аппарат «MAPP», который попробует организовать сеть беспроводной связи Nokia на южном полюсе спутника Земли. Независимо от результатов, потому что там пока нет никого и ничего, и через две недели луноход отключат. Но аппарат с выгравированной на борту надписью останется на лунной поверхности. Надпись – это код к крипто-кошельку с неизвестной суммой биткоинов. Неизвестной потому, что принадлежность кошелька не указана, проверить наличие средств на нем не представляется возможным, и их ценность меняется едва ли не каждый час с колебаниями курса криптовалюты. То есть где-то на поверхности Луны будет оставлен самый настоящий клад, доступный всем. Но с подвохом – оплата пути до него значительно превышает ценность самого клада. По текущим оценкам, на Луне собираются оставить всего-навсего $1,5 млн. в криптоэквиваленте. С другой стороны – мы видим зарождение новой лунной легенды, которая может подвигнуть исследователей на изучение данного космического объекта. По схожим сценариям развивались многие исторические экспансии, от Великих географических открытий до первой «золотой лихорадки». Возможно, искушение станет неплохим стимулом для самых авантюрных умов человечества.

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NASA
SpaceX
Проекты
Блокчейн
Луна
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