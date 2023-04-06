В США считают, что передача Киеву F-16 сейчас была бы чрезмерно затратной

Заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди заявил, что необходимо учитывать "окупаемость инвестиций для нынешней борьбы", а о том, как будут укомплектованы украинские военные в будущем, нужно будет думать позднее

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Передача Украине американских истребителей F-16 была бы чрезмерно затратной, такая возможность не исключается, хотя средства лучше потратить на необходимые Киеву боеприпасы. Такую оценку в среду высказал заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди.

"Вопрос в том: почему не дать им F-16 для ведения боевых действий прямо сейчас. В качестве примера. Это было бы действительно крайне дорого, и решение текущей проблемы - в долгосрочной перспективе. Может быть, об этом мы будем говорить позднее, я не знаю. Но, понимаете, если вы собираетесь потратить $40 млрд на поставку F-16, на эти же деньги можно купить уйму снарядов 155 мм и [управляемых ракет] GMLRS ", - сказал он, выступая на форуме по безопасности в Центре стратегических и международных исследований.

По словам Грейди, в этом вопросе необходимо учитывать "окупаемость инвестиций для нынешней борьбы", а о том, как будут укомплектованы украинские военные в будущем, нужно будет думать позднее. На вопрос о том, не должна ли Западная Европа помогать Украине больше, чем США, представитель Пентагона ответил, что речь идет о поддержке со стороны "союза стран", и каждая из них дает, "что может".

Белый дом 9 марта сообщил, что Вашингтон на данный момент не планирует готовить украинских летчиков к управлению F-16. А президент США Джо Байден отмечал, что поставка американских истребителей "сейчас не является приоритетом". Вместе с тем телеканал NBC 4 марта сообщил о прибытии в США двух украинских летчиков для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16.