Путин призвал спецслужбы обеспечить безопасность жителей новых регионов

Путин: спецслужбы должны сделать все для обеспечения безопасности людей в новых регионах

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы и спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни в новых регионах, защитить людей, их безопасность, собственность, имущество от произвола и насилия, заявил президент России Владимир Путин.

"Подчеркну, МВД, прокуратура, Следственный комитет и другие правоохранительные органы, а также спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни местного населения. Защитить людей, их безопасность, собственность, имущество от произвола и насилия", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.

Президент Владимир Путин в среду проводит заседание Совета безопасности России, на нем рассматривают вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Большое заседание Совбеза РФ - первое в 2023 году (ранее президент проводил оперативные совещания с постоянными членами СБ). В последний раз полноформатное заседание проходило 19 октября 2022 года. Тогда, в частности, президент объявил о подписании указа о введении военного положения в четырех новых регионах РФ

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.