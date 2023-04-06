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ТАСС

США заявили, что добиваются роста маневренности ВСУ для прекращения артиллерийских боев

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: LIBKOS/AP

По словам замглавы Комитета начальников штабов ВС США адмирала Кристофера Грейди, "тактика - это хорошо, но именно при помощи логистики выигрываются войны"

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. США добиваются повышения маневренности Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы они могли уйти от нынешних артиллерийских боев. С соответствующим заявлением в среду в Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS) в Вашингтоне выступил замглавы Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди.

"Центральным постулатом совместной концепции ведения боевых действий является маневренность. Мы являемся маневренными силами <...>. И это крайне важно. Видим ли мы маневренность на Украине? Не так уж много. <...>. Что нам нужно сделать - выйти из этой артиллерийской битвы на истощение, которая очень похожа на Первую мировую войну", - сказал он.

По словам Грейди, США стремятся дать возможность украинским военным "применять принципы общевойскового боя и маневрирования", чтобы "переломить ситуацию".

"Маневренность - это крайне важно. <...>. Как мы сможем обеспечить это? При помощи материально-технического обеспечения на поле боя. Тактика - это хорошо, но именно при помощи логистики выигрываются войны. [Важны] логистика и материально-техническое обеспечение", - добавил он.

Представитель Пентагона указал, что на тактическом уровне крайне важно поддерживать линии связи и "ведение боевых действий на фронте". По его словам, также должна поддерживаться координация не только в рамках НАТО и всех партнеров по альянсу, но и всех "50 стран, которые вносят свой вклад в продолжение борьбы", для поддержания материально-технического обеспечения украинских военных. 

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