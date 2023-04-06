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ТАСС

В Пентагоне считают, что ВС РФ оперативно усваивают уроки СВО

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Работа топливозаправщиков в зоне СВО
Работа топливозаправщиков в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Майшев

Адмирал Кристофер Грейди также подтвердил, что Министерство обороны США внимательно следит за развитием отношений России и Китая

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Пентагон убежден в том, что Вооруженные силы (ВС) России оперативно усваивают уроки, вынесенные из специальной военной операции (СВО) на Украине, и смогут быстро восстановиться после нее. Это подчеркнул в среду заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США адмирал Кристофер Грейди.

"Вот что я скажу о россиянах: они являются противником, который учится. И с нашей стороны было бы глупостью ожидать, что они не усвоят уроки [СВО на Украине]. Мы видим, как они учатся сейчас в ходе боевых действий. <...> Они учатся, и они учатся быстро", - заявил военачальник, выступая на форуме по безопасности в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Они выучатся, и они выучатся быстро, и они будут использовать для этого много ресурсов. Поэтому нам, считаю, не следует недооценивать [ВС России], [нужно] ожидать, что они выучатся и что они восстановятся очень быстро", - отметил Грейди.

Кроме того, адмирал подтвердил, что Министерство обороны США внимательно следит за развитием отношений России и Китая. "Что касается отношений с Китаем, <...> то это, разумеется, стратегические отношения. [Председатель КНР] Си [Цзиньпин] и [президент России Владимир] Путин только что встретились. Но, по моей оценке, и это личное мнение Криса Грейди, они (Россия и Китай - прим. ТАСС), возможно, стоят спина к спине (то есть инициативой пока обладает коллективный Запад - прим. ТАСС), не уверен, что они уже плечом к плечу. Возможно, это и грядет", - сказал заместитель главы КНШ. "Мы должны будем следить за этим", - полагает Грейди.

По его словам, КНР, безусловно, обладает "экономической мощью", позволяющей Пекину в случае выработки такого решения помочь Москве с ее "военно-промышленной базой". Китай пока не поставлял летальную военную помощь России, и США занимаются тщательным мониторингом ситуации в этой сфере, добавил Грейди. 

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