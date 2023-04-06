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Раскрыты изменения в приемах ведения боев российской армии

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Работа морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Майшев

В новые уставы российской армии могут войти подзабытые тактические приемы. Эту информацию «Известиям» раскрыл военный эксперт Алексей Леонков.

По его мнению, речь идет о современном переосмыслении ранее использовавшихся приемов, в частности тактики ведения городских боев, но уже в современности, например с использованием квадрокоптеров.

«Скорее всего, будет упомянут разведывательно-огневой контур, нововведение по узлам связи, автоматизированным системам управления, методы борьбы с дронами, организация противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы», — уточнил специалист.

Таким образом эксперт прокомментировал сообщение «Известий», в котором со ссылкой на источники в Минобороны России утверждалось, что регламент действий российской армии изменят с учетом современных конфликтов.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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