В Индии предупредили о третьей мировой из-за вступления Финляндии в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 4 апреля 2023 года.

Times of India: вступление Финляндии в НАТО может привести к третьей мировой войне

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО никак не изменит ситуацию на Украине, пишет Times of India. Насколько мудрым было решение расширить альянс – покажет время. Однако этот шаг может привести к третьей мировой, предупреждает автор статьи.

Сегодня над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе будет поднят флаг Финляндии. Этот шаг ознаменует собой исторический момент вступления в альянс его 31-го члена. Финляндия присоединится к этому военному союзу, положив конец эпохе политики нейтралитета, которая принесла народу страны мир и процветание. Тем временем Швеции, вероятно, придется подождать несколько месяцев, прежде чем она сможет стать 32-м членов альянса.

Что это расширение НАТО принесет Арктическому, Балтийскому и Черноморскому регионам? Как Россия отреагирует на это расширение? Такими вопросами задаются многие политики в Европе.

Сергей Марков, высокопоставленный советник Владимира Путина, вкратце обрисовал позицию России: "Антисемитизм начал Вторую мировую войну, русофобия может начать третью". Другими словами, расширение НАТО на северном фланге организации за счет вступления Финляндии и Швеции может привести к третьей мировой войне.

Кто-то, разумеется, скажет, что и для России, и для Запада было бы самоубийственным провоцировать ядерную войну, бряцая ядерным оружием, потому что обе стороны обладают способностью стереть друг друга с лица земли. Будем надеяться, в ближайшее время они не двинутся по этому пути. Тем не менее, вероятность того, что Россия будет вынуждена прибегнуть к ядерному оружию, вполне реальна.

К настоящему моменту и Россия, и Украина закрепились на своих позициях, увязнув в борьбе на истощение. Нетрудно представить себе такой вариант развития событий, при котором мощный удар с применением неядерного оружия позволит уничтожить значительную долю российской армии, ослабив Россию и сделав отступление неизбежным. В этом случае Владимир Путин, вероятнее всего, прибегнет к ядерному оружию, чтобы остановить продвижение украинских сил, которое может грозить Москве поражением. Если перед Россией встанет выбор между унизительным поражением и отступлением с одной стороны, и необходимостью нажать на ядерную кнопку с другой, вероятность того, что она выберет второй вариант, существенно выше.

Если за следующие пару лет в течении этого военного конфликта не произойдет никаких существенных изменений, европейцы и американцы, скорее всего, намекнут своим украинским коллегам на необходимость заключить какое-нибудь мирное соглашение, чтобы спасти то, что еще можно будет спасти. Но поможет ли вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменить ситуацию на украинском фронте? Ответ на этот вопрос – решительное "нет". Финляндия и Швеция уже фактически являются частью военного сотрудничества. Они уже провели несколько совместных учений, и НАТО уже пользуется рядом преимуществ, сотрудничая с этими скандинавскими странами.

Во время своего визита в Индию и Пакистан 23 года назад бывший президент США Билл Клинтон назвал границу между Индией и Пакистаном в Кашмире "самым опасным местом в мире".

Пришло время пересмотреть эту устаревшую версию "самого опасного места". Уже сейчас одно можно сказать наверняка: если в будущем Россия направит на Финляндию и Швецию значительное количество своего ядерного оружия и если НАТО тоже решит развернуть свои смертоносные системы вдоль российской-финской границы, протяженность которой составляет 1340 километров, эта граница сможет по праву получить звание самой опасной в мире.

Сейчас многие празднуют вступление Финляндии в НАТО, называя его историческим моментом, укрепившим западный альянс. Время покажет, было ли это решение мудрым или губительным. Добро пожаловать в новый мир, в котором самые мирные регионы внезапно превращаются в самые опасные на планете.

Автор статьи: Мрутюанджай Мишра (Mrutyuanjai Mishra)