Путин потребовал жестко и эффективно бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах РФ

Неонацисты и радикалы используются для запугивания жителей этих регионов, отметил глава государства

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Киев использует свое "недобитое подполье" из неонацистов и радикалов для запугивания жителей новых регионов РФ, с этим нужно бороться жестко и эффективно. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

"Что хочу особо подчеркнуть - противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки", - сказал Путин.

Против этого, продолжил президент, "действовать нужно жестко и эффективно". "Контроль за ситуацией должен быть надежно обеспечен", - сказал Путин.

"Абсолютное большинство граждан в новых регионах не только сделали свой осознанный исторический выбор, выступают за единство с Россией, но и честно, мужественно исполняют свой долг, налаживают производство, ведут бизнес, работают в больницах, детских садах, школах, вузах, на предприятиях ЖКХ городов и поселков, в органах местной власти и правоохранительных структурах", - отметил глава государства.

По его словам, эти люди "должны знать, видеть и чувствовать", что за ними - вся большая Россия. "И мы должны сделать все, чтобы их защитить", - подчеркнул Путин.

Президент добавил, что задачи по обеспечению безопасности и правопорядка в новых регионах - "это непростые, но абсолютно решаемые вопросы", и у России есть успешный опыт решения таких задач и все необходимые ресурсы.