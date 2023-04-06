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ТАСС

В Роскосмосе сообщили об активной подготовке экипажа МКС к внекорабельной деятельности

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Работа в открытом космосе
Работа в открытом космосе.
Источник изображения: static.politexpert.net

Космонавт Сергей Прокопьев рассказал, что экипаж находится "полностью в боевой готовности"

КОРОЛЕВ /Московская область/, 5 апреля. /ТАСС/. Экипаж российского сегмента Международной космической станции (МКС) ведет подготовку к внекорабельной деятельности (ВКД). Об этом сообщил в среду журналистам космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев в рамках пресс-конференции с российским экипажем МКС.

"После того как мы отправили в беспилотном режиме "Союз МС-22", у нас сейчас все усилия направлены на подготовку к внекорабельной деятельности. Количество выходов, как и было запланировано, остается то же самое, добавилась перестыковка корабля ["Союз МС-23"] с одного узла на другой, потому что нам необходим шлюзовой отсек", - ответил он на вопрос ТАСС о планах проведения ВКД. Космонавт отметил, что экипаж находится "полностью в боевой готовности".

Ранее в Роскосмосе сообщили, что Прокопьев и спецкор ТАСС на МКС, космонавт Дмитрий Петелин весной-летом этого года совершат несколько выходов в открытый космос для завершения интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука". 

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