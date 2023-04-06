В Финляндии назвали возможный ответ России на вступление страны в НАТО

Политолог Мошес: размещение российского ядерного оружия в Белоруссии не считается угрозой

Даже размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии нельзя будет считать существенной угрозой Финляндии, считает финский политолог Аркадий Мошес. В беседе с Helsingin Sanomat он рассказал, какие, по его мнению, меры предпримет Москва в ответ на вступление Хельсинки в НАТО.

Пекка Хакала

В день официального вступления Финляндии в НАТО министр обороны России Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков поспешили пригрозить финнам контрмерами.

"Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане", — заявил Песков.

Аркадий Мошес, директор исследовательской программы по Восточному Соседству ЕС и по России Финского института международных отношений, полагает, что активных ответных мер будет немного.

"На тактическом уровне это может быть информационная война, кибервоздействие или экономическое давление", — говорит Мошес.

"Однако способность России оказывать экономическое давление невелика, потому что Финляндия уже не так сильно зависит от российского рынка, как раньше".

"Вероятно, Россия может использовать торговлю через третьи страны, но даже эти возможности будут уменьшаться по мере ужесточения санкций западных стран".

Во второй половине дня в Финляндии появились сообщения, что веб-сайт парламента подвергся атаке типа "отказ в обслуживании".

DoS-атаки на интернет-страницы парламента предпринимались и раньше — в последний раз в августе прошлого года. Тогда ответственность за атаку взяла на себя группа российских хакеров.

По словам Мошеса, принятие стратегических военных контрмер возможно позже, но не сейчас, когда все силы России сосредоточены на операции на Украине. Однако позже, например, может быть увеличено военное присутствие России у границы с Финляндией.

"Может быть, через несколько лет. Однако сейчас даже размещение ядерного оружия на территории Белоруссии существенно не увеличит военную угрозу, ведь уже долгое время считается, что Россия размещает ядерное оружие на территории Калининградской области. Уровень угрозы, которую представляет для Финляндии размещение ядерного оружия на территории Калининградской области, является такой же, как возможная переброска ядерного оружия на территорию Белоруссии", — считает исследователь.

"Шойгу и Песков должны сообщить об этом в нынешней ситуации", — считает Мошес.

"В то же время это свидетельствует о том, что Россия проводит военные действия на территории Украины не из-за угрозы со стороны НАТО. Если бы она была, то почему Россия решила воевать на Украине, а не в Финляндии?"