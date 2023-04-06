Турция сообщила о планах продолжить политику неприсоединения к санкциям против РФ

Официальный представитель президента республики Ибрагим Калын заявил, что Анкара при этом признает и поддерживает право украинцев на оборону и защиту

АНКАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Турция не присоединилась к санкциям против РФ и намерена продолжить эту политику. Об этом в среду заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Анатолийскому агентству.

"Мы не присоединились к санкциям, потому что они введены не [в рамках] ООН. В то же время мы признаем и поддерживаем право украинцев на оборону и защиту, а также защищаем принципы территориальной целостности. И такую сбалансированную политику мы проводили до сих пор и продолжим ее", - сказал он.