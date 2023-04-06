Войти
ТАСС

Турция сообщила о планах продолжить политику неприсоединения к санкциям против РФ

437
0
+1
Ибрагим Калын
Ибрагим Калын.
Источник изображения: vpk-news.ru

Официальный представитель президента республики Ибрагим Калын заявил, что Анкара при этом признает и поддерживает право украинцев на оборону и защиту

АНКАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Турция не присоединилась к санкциям против РФ и намерена продолжить эту политику. Об этом в среду заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Анатолийскому агентству.

"Мы не присоединились к санкциям, потому что они введены не [в рамках] ООН. В то же время мы признаем и поддерживаем право украинцев на оборону и защиту, а также защищаем принципы территориальной целостности. И такую сбалансированную политику мы проводили до сих пор и продолжим ее", - сказал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Компании
ООН
Похожие новости
06.03.2023
Конфликт на Украине разделил мир
13.08.2021
Замглавы МИД РФ: терроризм в Афганистане в ближайшей перспективе не искоренить
10.06.2021
Кибервойна: Япония в осаде китайских и российских хакеров (Daily Shincho, Япония) Часть 1
25.06.2020
США и Турция выступают за восстановление мирного процесса в Ливии - СМИ
20.04.2020
Дорожные воины
16.04.2020
The New York Times (США): Белый дом благословил войну в Ливии, но победила в ней Россия
05.02.2020
Карабах на троих
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 11:58
  • 47637
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 11:04
  • 3
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:19
  • 2
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 13:28
  • 2
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 13:27
  • 3
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем