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Военное обозрение

После начала украинского конфликта предприятия ВПК Германии получают рекордные доходы

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Источник изображения: topwar.ru

После почти полного прекращения закупок российских газа и нефти, введения санкций против РФ, многие предприятии реального сектора экономики Европы столкнулись с серьезными проблемами из-за роста цен на энергоносители. Единственной отраслью, которая получила выгоду от начавшегося на Украине военного конфликта, стала оборонка. Причем, не только американская.

Агентство Bloomberg сообщает о рекордном росте объемов производства в компаниях ВПК Германии после начала спецоперации. В результате по итогам прошлого года военно-промышленный сектор ФРГ значительно нарастил доходы, в основном за счет экспорта своей продукции. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, зарубежные продажи вооружения из Германии составили 4,7 процента от всего мирового экспорта. Теперь в поставках продукции военного назначения в другие страны ФРГ занимает по объемам шестую строчку — после США, Франции, России, Китая и Италии.

Ранее в немецком обществе и руководстве страны, после поражения во Второй мировой войне, преобладали пацифистские настроения. Это мешало наращивать объемы выпуска военной продукции, особенно для армий других стран. После начала украинского конфликта правительства многих западных стран, особенно в Европе, резко нарастили закупки вооружений, руководствуясь соображениями укрепления национальной безопасности. Да и поставки Киеву оружия из стран НАТО потребовали восполнения изрядно опустевших арсеналов.

Многие теперь понимают, что безопасность не является данностью — за нее надо бороться

— объяснил глава крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Акции данного предприятия немецкого военно-промышленного комплекса на фоне роста производства и увеличения экспорта продукции выросли почти втрое с тех пор, как Россия начала спецоперацию на Украине, достигнув рекордных значений. Сейчас рыночная капитализация концерна оценивается в десять миллиардов евро. В середине марта руководство компании отчиталось и о рекордной прибыли. Более того, стоимость пока незавершенных контрактов Rheinmetall уже достигла 26,6 миллиарда евро.

Еще одним фактором роста объемов военного производства стала отмена руководством ФРГ запрета на отправку оружия странам, участвующим в военных конфликтах и не входящим в блок НАТО, с целью оказания помощи Киеву. Существенно помог немецкому ВПК и специальный фонд в размере 100 млрд евро, созданный по инициативе правительства Шольца и предназначенный для модернизации и довооружения бундесвера.

Правда, ранее комиссар по делам вооруженных сил Германии Ева Хегль подсчитала, что при нынешних темпах производства и закупок для реализации планов по перевооружению бундесвера потребуется примерно 50 лет. С другой стороны, как минимум на полвека Rheinmetall и аналогичные оборонные предприятия ФРГ без работы не останутся. Если, конечно, сумеют выдержать конкуренцию с американскими концернами.

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