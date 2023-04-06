Boeing оборудует транспорты-заправщики KC-46A усовершенствованной системой связи

ЦАМТО, 5 апреля. Компания Boeing расширит коммуникационные возможности многоцелевого транспорта-заправщика KC-46A в рамках заключенного с командованием ВВС США контракта на выполнение модернизации Block.1.

Стоимость подписанного соглашения составляет 184 млн. долл. В перечень обновлений включены технологии связи в пределах прямой видимости и за пределами прямой видимости с функциями защиты от помех и шифрования. Эти обновления улучшат возможности обеспечения связи и передачи данных, которые KC-46A предоставляет союзным силам для обеспечения ситуационной осведомленности об обстановке в боевом пространстве.

Как заявляют разработчики, KC-46A уже обеспечивает более безопасную связь и большую интеграцию данных, чем любой самолет-заправщик, предоставляя экипажу и командованию информацию о ситуации для принятия решений в режиме реального времени. В перспективе KC-46A изменяет роль самолета-заправщика в 21 веке, а возможности его применения в сетевом боевом пространстве, включая интеграцию с улучшенной системой боевого управления, будут расширяться.

В 2022 году командование воздушной мобильности ВВС США (AMC) одобрило применение KC-46A для глобальных боевых действий.

Boeing осуществляет сборку самолетов KC-46A на предприятии в Эверетте (шт.Вашингтон) при поддержке сети поставщиков с участием около 37 тыс. специалистов, работающих на более чем 650 предприятиях в более чем 40 штатах США. На текущий момент компания Boeing поставила ВВС США 69 многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46A, еще два – Воздушным силам самообороны Японии, а также заключила контракт на поставку четырех KC-46A ВВС Израиля.