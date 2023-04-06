Польша передаст Украине 14 МиГ-29, оставив себе модернизированные до стандартов НАТО машины

ЦАМТО, 5 апреля. Польша передаст Украине в целом 14 МиГ-29, оставив у себя МиГи, модернизированные до стандартов НАТО.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с Владимиром Зеленским 5 апреля в Варшаве.

Ранее А.Дуда сообщил, что Польша передает Украине очередные четыре истребителя МиГ-29 после того, как недавно уже передала четыре.

"Мы готовы... передать еще шесть, которые в настоящее время готовятся. Мы рассчитываем передать их в ближайшее время. В то же время в нашем распоряжении еще остаются МиГи, которые прошли модернизации и доведены до стандартов НАТО. Эти МиГи пока еще будут нам нужны", – сказал А.Дуда.

"В перспективе, когда они будут постепенно вытесняться новыми самолетами, поступающими в наше распоряжение, думаю, что мы в будущем передадим весь оставшийся у нас флот МиГ-29 Украине, если еще будет такая необходимость", – добавил он.

Польский президент подчеркнул, что для передачи модернизированных МиГ-29 необходимо будет разрешение союзников по НАТО, так как они имеют натовское оборудование, в том числе оборудование связи, отмечает агентство.