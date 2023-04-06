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Интерфакс-АВН

В России разрабатывают ионные двигатели для космического ядерного буксира

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Макет ядерного буксира
Макет ядерного буксира.
Источник изображения: Вести

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Государственный научный центр РФ "Исследовательский центр имени М.В.Келдыша" (входит в "Роскосмос") в настоящее время ведет разработку и проводит испытания ионных двигателей для космического ядерного буксира, сообщил генеральный директор "Центра Келдыша" Владимир Кошлаков.

"Мы провели полный цикл их отработки (ионных двигателей) для использования их в рамках ядерного буксира, который создаёт наша страна", - сказал Кошлаков журналистам в среду.

По его словам, эти двигатели отличаются высокими удельными характеристиками, поэтому их целесообразно использовать для изучения дальних планет и миссий.

Также он сообщил, что ведутся отработки отдельных элементов для ядерного буксира, например, турбогенератора, где происходит превращение тепловой энергии ядерного реактора в электрическую.

Ранее сообщалось о разработке космической ядерной установки мощностью до 1 мегаватта. Проект получил название "Зевс". 22 мая 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что первый образец орбитальной ядерной установки "Зевс" будет готов к 2030 году.

Ядерная энергетика уже использовалась в космосе: в период с 1970 по 1988 годы в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 годы разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

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