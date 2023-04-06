Столтенберг предостерег Китай от оказания России военной помощи

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил Китаю последствиями в случае оказания военной помощи России, назвав возможные поставки вооружений "исторической ошибкой". Об этом сообщает РИА Новости.

"У НАТО нет доказательств предоставления Китаем летальной помощи России", - признал Столтенберг, указав, что поставка оружия "стала бы исторической ошибкой и имела бы существенные последствия".

На вопрос журналистов, какие именно последствия он имеет в виду, генсек НАТО не ответил.

"В Китае знают, что такие последствия могут наступить", - сказал он, отметив, что в альянсе обеспокоены развитием отношений России и Китая в военной области и в экономике.