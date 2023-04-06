Путин заявил о глубоком кризисе в отношениях РФ и США

Поддержка США так называемых "цветных революций", госпереворота в Киеве в 2014 году привела к украинскому кризису - президент РФ

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Отношения РФ и США переживают глубокий кризис, а внешняя политика Вашингтона привела к сегодняшнему украинскому кризису, завил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, на которой присутствовал в том числе новый посол США в РФ Линн Трейси.

"Отношения РФ и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению", - сказал Путин.

"В его основе принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка", - сказал президент РФ.

Обращаясь к Трейси, Путин сказал, что не хотелось бы нарушать благостную обстановку вручения верительных грамот. "Знаю, что, возможно, вы не согласитесь со мной, но не могу не сказать сегодня о том, что использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых "цветных революций", поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном итоге привела к сегодняшнему украинскому кризису, дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений", - подчеркнул президент РФ.