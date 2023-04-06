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ТАСС

НАТО решила начать разработку стратегической многолетней программы помощи Украине

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Генсек альянса Йенс Столтенберг не привел деталей программы

БРЮССЕЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел НАТО договорились начать разработку стратегической многолетней программы помощи, которая продлится после конфликта на Украине. Об этом в среду заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

"Мы договорились начать развивать многолетнюю программу помощи для Украины, которая поможет привести украинские силы и вооружения в соответствие со стандартами НАТО, потому что будущее Украины принадлежит евроатлантической семье", - сказал он. При этом Столтенберг не привел никаких деталей будущей программы помощи Украине.

Ранее генсек альянса сообщил, что страны НАТО передали Украине вооружений на сумму €65 млрд и сейчас готовят долгосрочную программу военных поставок. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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