НАТО решила начать разработку стратегической многолетней программы помощи Украине

Генсек альянса Йенс Столтенберг не привел деталей программы

БРЮССЕЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел НАТО договорились начать разработку стратегической многолетней программы помощи, которая продлится после конфликта на Украине. Об этом в среду заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

"Мы договорились начать развивать многолетнюю программу помощи для Украины, которая поможет привести украинские силы и вооружения в соответствие со стандартами НАТО, потому что будущее Украины принадлежит евроатлантической семье", - сказал он. При этом Столтенберг не привел никаких деталей будущей программы помощи Украине.

Ранее генсек альянса сообщил, что страны НАТО передали Украине вооружений на сумму €65 млрд и сейчас готовят долгосрочную программу военных поставок.