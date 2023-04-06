Войти
Lenta.ru

Космонавт рассказал о влиянии магнитных бурь на МКС

391
0
0
Андрей Борисенко
Андрей Борисенко.
Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

Магнитные бури не могут привести к серьезным проблемам на Международной космической станции (МКС), но они влияют на систему связи. Об этом рассказал Герой России, космонавт Андрей Борисенко в беседе с News.ru.

По его словам, некоторая аппаратура станции может почувствовать влияние магнитных бурь, но все зависит от того, как меняется магнитное поле Земли.

«У меня нет данных, говорящих о том, что на МКС могут возникнуть серьезные проблемы. Магнитная буря влияет на оборудование МКС так же, как и влияла бы на него на Земле. Магнитные бури происходят каждый год, вопрос в их интенсивности. Да, могут возникнуть проблемы со связью, но не сильнее тех, что возникают в подобных ситуациях на Земле», — сказал космонавт.

В марте стало известно, что в проекте федерального бюджета США на 2024 финансовый год предусмотрено выделение средств на создание тягача для затопления МКС.

В феврале научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил решение о продлении срока службы российского сегмента МКС до 2028 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
22.01.2021
Российские ракетные двигатели обеспечили каждый пятый космический пуск в 2020 году
13.04.2020
Путин отметил приоритет пилотируемых полетов в российской космонавтике
31.05.2019
Второй в 2019 году выход в открытый космос могут провести российские космонавты Скрипочка и Скворцов
29.05.2019
"Роскосмос" признал финансирование российской пилотируемой космонавтики США
07.11.2018
Раскрыты планы России по колонизации Луны
23.04.2018
Сергей Сопов: "Морской старт" — имиджевый проект для России"
05.06.2014
Россия и США начали переговоры о новых совместных проектах на МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 11:58
  • 47637
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 11:04
  • 3
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:19
  • 2
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 13:28
  • 2
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 13:27
  • 3
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем