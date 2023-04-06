Польша передала Украине четыре истребителя МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в процессе находится передача еще четырех истребителей

ВАРШАВА, 5 апреля. /ТАСС/. Польша передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) четыре истребителя МиГ-29. Об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

"Четыре МиГ-29, которые были на хранении, переданы ВСУ в последние месяцы", - цитирует его агентство Reuters. По словам Дуды, в процессе находится передача еще четырех истребителей.

"Мы готовы [в дальнейшем] передать еще шесть [самолетов], которые сейчас готовятся", - добавил Дуда. Польский президент предполагает, что следующая партия истребителей может быть передана Киеву в ближайшее время.

Польша располагает 28 истребителями МиГ-29. Они дислоцированы на авиабазе в городе Мальборк. 16 марта Дуда заявил, что Киев в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29.