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Польский генерал Ружаньский признал бесполезность "Абрамсов" для Польши

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Американский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams.
Источник изображения: © U.S. Army / Spc. Hubert Delany

Генерал Ружаньский: огромные расходы на оборону приносят Польше только вред

Танки из США купили для того, чтобы угодить Качиньскому, цитирует wPolityce заявление бывшего главнокомандующего видами польских Вооруженных сил генерала Мирослава Ружаньского. Увеличение расходов на оборону он считает вредным для Польши и критикует оборонный курс правительства.

"Любой, кто хочет подготовить Польшу к обороне – тут, на нашей территории, в Подлясье, Подкарпатье или в Великой Польше, или не дай Бог здесь, в западном регионе, тот хочет устроить у нас Бучу, Ирпень или Мариуполь", – говорил на предвыборной встрече с жителями Гожува-Велькопольского бывший главнокомандующий видами Вооруженных сил, советник лидера партии "Польша-2050" Шимона Головни (Szymon Hołownia) генерал Мирослав Ружаньский (Mirosław Różański).

Как сообщает местное издание Gazeta Lubuska, на встрече с избирателями генерал высказывал шокирующие тезисы, ставящие под сомнение необходимость защиты территории Польши от возможной российской агрессии. Увеличение расходов на оборону, закупки американских танков и патриотические настроения перед лицом угрозы с Востока не производят на генерала особого впечатления. По его мнению, все это приносит только вред.

Издевательство над жертвами?

"Я с тревогой слушаю выступления, в которых люди, ответственные за нашу безопасность, с удовольствием призывают молодых людей быть готовыми к максимальному самопожертвованию. Они с легкостью говорят им: будьте готовы к самым большим жертвам, будьте готовы отдать свое здоровье и даже жизнь. Я бы сегодня не стал полностью доверять тем, кто отвечает за нашу безопасность. Я не согласен с тезисом о том, что ради безопасности можно брать в долг. Что это значит – можно брать в долг? Господин, который дает эту рекомендацию (Председатель партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский. – Прим. ред.), не рискует своим имуществом", — говорил генерал Мирослав Ружаньский.

Бывший главнокомандующий видами Вооруженных сил отвергает проект создания более многочисленной и сильной польской армии, выступает против закупки более современной военной техники. Инвестиции в восстановление боевых возможностей польских подразделений и инфраструктуры он считает опасными для государственных интересов.

"Любой, кто хочет подготовить Польшу к обороне – тут, на нашей территории, в Подлясье, Подкарпатье или в Великой Польше, или не дай Бог здесь, в западном регионе, тот хочет устроить у нас Бучу, Ирпень или Мариуполь. Сегодня мы должны думать о том, чтобы отодвигать угрозу, а не о том, как будем защищать свои рубежи", — заявил отставной военный.

Ружаньский также прокомментировал кризисную ситуацию, сложившуюся на польско-белорусской границе, озвучив старый оппозиционный нарратив о том, что направленные туда военные не были должным образом подготовлены, а СМИ недостаточно освещали попытки пересечения границы мигрантами, что, по его словам, повлияло на обострение кризиса.

"Если бы в самом начале, когда там, на границе, было двадцать с чем-то беженцев, если бы туда были привлечены все отечественные и зарубежные СМИ, чтобы показать, что Лукашенко на самом деле задумал, тогда, я убежден, дальше вся ситуация развивалась бы иначе", – добавил Ружаньский.

"Нет" любым инвестициям

По поводу инвестиционной политики правительства, которое в условиях угрозы полноценной войны на нашей восточной границе делает ставку на закупку вооружений у США и Южной Кореи, генерал Ружаньский также высказывается весьма критически. Он считает, что лучше было бы выбрать не американские "Абрамсы", а немецкие "Леопарды". По словам Ружаньского, главной причиной, по которой Польша выбрала американские танки, было "желание угодить лидеру партии Качиньскому" и якобы антинемецкий курс правительства ПиС.

"Для большинства стран НАТО базовыми танками являются ”Леопарды”. Решение о покупке американских "Абрамсов", на мой взгляд, было продиктовано простым желанием угодить господину Качиньскому. Они против всего немецкого, они считают, что у нас все должно быть американское и по-американски. У многих из них в головах прочно засела и никак не выветрится „American dream”", – убеждал польский политик из партии "Польша-2050".

Правительству Матеуша Моравецкого досталось также за покупку корейских танков К2.

"Политики ПиС решили, что мы должны продемонстрировать свою готовность. Бах – и мы купили 250 танков в рамках „срочной оперативной необходимости”. Никакой необходимости в этом не было, поверьте, я немного в этом разбираюсь. Просто некоторых военных разными способами убеждали сказать, будто нам эти танки нужны", – добавил он.

"Да, на параде все будет выглядеть действительно красиво. Пожалуйста, смотрите: большой, маленький и средний танк. Я не вижу ни малейшего оправдания тем решениям, которые были приняты в отношении закупок танков", — резюмировал генерал Ружаньский.

Очень грустно и тревожно, что человек, который был командующим генеральными видами Вооруженных сил, транслирует пораженческие настроения и ставит под сомнение необходимость любой ценой защитить страну от российского милитаризма. Видимо, ненависть к Ярославу Качиньскому и ПиС застилает ему глаза, и от этого все, что бы ни делало правительство с начала конфликта на Украине, генералу Рожанскому не нравится.

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