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ТАСС

Чехия планирует предоставить военную помощь Украине на сумму $28-32 млн

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Флаги Чехии и Украины
Флаги Чехии и Украины.
Источник изображения: image.tsn.ua

По словам министра обороны республики Яна Чернохова, собственная обороноспособность от этого не пострадает

ПРАГА, 5 апреля. /ТАСС/. Чехия планирует предоставить военную помощь Украине на сумму 600-700 млн крон (примерно $28-32 млн). Об этом сообщило в среду информационное агентство ČTK со ссылкой на министра обороны республики Яну Чернохову.

"Помощь [Украине], которая с нашей стороны совместно с начальником генерального штаба [ВС Чехии Карлом Ржехкой] планируется, [определена] в сумме примерно 600-700 млн крон. Это не финансовая помощь, а военный материал, который еще находится на наших складах и который [относится] к так называемому невостребованному [национальными ВС] и который действительно армия может послать Украине. Наша собственная обороноспособность от этого не пострадает", - привело агентство слова министра.

Глава военного ведомства в среду была принята президентом республики Петром Павелом. Она передала ему список с описанием помощи, которую Чехия может направить Украине и ранее передала этой стране. Обсуждались также, согласно агентству, планы закупок гусеничных БМП и сверхзвуковых самолетов для национальных ВС. 

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Страны
Украина
Чехия
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