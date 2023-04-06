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Военное обозрение

Сербия проведет вместе с США военные учения «Платиновый волк»

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Сербии в середине июня 2023 года будут участвовать в военных учениях «Платиновый волк», проходящих под патронажем США и с участием еще 10 государств. Об этом сообщил министр обороны Сербии Милош Вучевич в эфире телеканала B92.

Интересно, что в феврале 2022 года власти Сербии объявили о прекращении любых военных учений вместе с армиями других государств и военными блоками. Но затем Белград все же согласился на проведение маневров в южной части Сербии.

Глава сербского военного ведомства Вучевич заявил, что решение о проведении учений было публичным, его приняло правительство Сербии. Тем самым, он ответил на возможные претензии со стороны тех сербов, которые недовольны подобным военным сотрудничеством Белграда с Вашингтоном и его союзниками.

Напомним, что военные учения «Платиновый волк» традиционно проводятся на сербской военной базе «Юг» вблизи города Буяновац с 2014 года. В 2021 году в маневрах принимали участие, помимо сербской армии, вооруженные силы США, Великобритании, Франции, Венгрии, Румынии, Греции, Болгарии, Словении, Боснии и Герцеговины. Отметим, что Босния и Герцеговина, как и Сербия, не входит в состав Североатлантического альянса, но является участницей программы «Партнерство ради мира».

Между тем, еще четверти века не прошло с тех пор, как самолеты НАТО бомбили Белград, а многие сербские дети, да и взрослые, до сих пор испытывают последствия применения боеприпасов с обедненным ураном во время агрессии против Югославии.

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