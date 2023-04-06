Reuters: Макрон предостерег Китай от возможных поставок оружия России

Президент Франции уточнил, что не собирается угрожать санкциями на встрече с председателем КНР

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся с визитом в Китае, заявил, что, по его мнению, поставки оружия Москве не отвечают интересам КНР. Его слова приводит агентство Reuters.

"Китай не заинтересован в продолжительной войне", - отметил Макрон. Он добавил, что в случае каких-либо поставок оружия РФ Китай стал бы "соучастником нарушения международного права". По данным Agence France-Presse, французский лидер, тем не менее, уточнил, что "не собирается угрожать Китаю санкциями на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином".

18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Китай "серьезно рассматривает возможность предоставления летальной помощи России". Он пояснил, что речь идет о боеприпасах и вооружении. В ответ официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что китайские власти не приемлют угроз и давления США на российско-китайские отношения по обвинению в "оказании Китаем военной помощи России".

Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду начали визит в Китай, который продлится до 7 апреля. Для французского лидера это первая за последние три с половиной года поездка в КНР, в предыдущий раз он посетил Пекин осенью 2019 года в период своего первого президентского срока. Макрон планирует обсудить в Пекине украинский конфликт и развитие двусторонних франко-китайских связей, прежде всего в сфере экономики.