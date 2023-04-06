Командир "Ахмата" уверен, что у Киева не хватит сил для захвата Крыма

Командир "Ахмата" Алаудинов: Киеву не хватит трех армейских корпусов для захвата Крыма

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов считает, что накопленных Украиной трех армейских корпусов недостаточно для осуществления "сверхъестественного" плана по захвату Крыма: примерно такое же количество войск Киеву потребовалось бы для удержания занятых участков.

"Одними только силами Украины, которые она собрала на данный момент, она абсолютно не в состоянии захватить Крым, сделать что-то такое сверхъестественное", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1" на просьбу ведущей прокомментировать новые заявления киевских властей.

Он напомнил, что на данный момент идет разговор о том, что Украина собрала примерно 60 тысяч человек: "Эти три армейских корпуса для того, чтобы пробить какой-то участок и "освободить" Крым, должны за собой иметь почти такое же количество сил и средств для закрепления".

"Оставляя весь участок, который они якобы собираются захватить, чтобы он был все время прикрытым для них, чтобы мы не могли его отрезать, чтобы они не попали в тот же котел, в который они обычно любят попадать", - пояснил командир "Ахмата".

По его мнению, собранными силами Украина может ударить лишь на каком-то участке. "Мы это воспринимаем серьезно. Этот участок будет в очень большом напряжении, нашим силам придется хорошо напрячься. Но эти силы недостаточны, чтобы сделать какой-то серьезный перелом в этой войне. В конечном итоге для Украины это будут последние силы и средства, которые она сможет собрать как государство, чтобы нам противопоставить нам в этой войне", - уверен Алаудинов.

"У нас на данный момент, можно констатировать, перевес в воздухе, причем перевес настолько мощный, что можно считать, что мы еще и не задействовали наши Воздушно-космические силы. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы противостоять, как мы уже это делаем, всему блоку НАТО, не только Украине", - добавил командир спецназа.