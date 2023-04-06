Войти
ТАСС

Замминистра обороны России обсудил с коллегой из Казахстана вопросы оборонной политики

439
0
0
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Источник изображения: © РИА Новости / Вадим Савицкий

Стороны подписали протокол, который закрепляет достигнутые договоренности

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил с заместителем министра обороны Казахстана генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым вопросы согласованной оборонной политики двух стран, региональной безопасности и двустороннего военно-технического сотрудничества. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"5 апреля в Москве проведены российско-казахстанские консультации по согласованию оборонной политики под руководством заместителей министров обороны, отвечающих за международное военное сотрудничество. Состоялся подробный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, а также обсуждены текущее состояние и перспективы развития российско-казахстанского взаимодействия в военной и военно-технической сферах", - сказали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны РФ, по итогам мероприятия стороны подписали протокол, закрепляющий достигнутые договоренности по порядку дальнейшей работы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Похожие новости
16.08.2022
Заместитель министра обороны России и члены Общественного совета открыли армейские игры
27.01.2022
Десятки тысяч штыков. Куда Москва и Минск перебрасывают войска
15.05.2019
Россия и Казахстан запустили новый механизм координации сотрудничества в оборонной сфере
03.12.2018
Минобороны: многочисленные визиты зарубежных военных говорят о росте влияния России в мире
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
10.08.2017
Наблюдатели из 60 стран приехали на Армейские игры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 11:58
  • 47637
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 11:04
  • 3
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:19
  • 2
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 13:28
  • 2
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 13:27
  • 3
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем