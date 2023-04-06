Замминистра обороны России обсудил с коллегой из Казахстана вопросы оборонной политики

Стороны подписали протокол, который закрепляет достигнутые договоренности

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил с заместителем министра обороны Казахстана генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым вопросы согласованной оборонной политики двух стран, региональной безопасности и двустороннего военно-технического сотрудничества. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"5 апреля в Москве проведены российско-казахстанские консультации по согласованию оборонной политики под руководством заместителей министров обороны, отвечающих за международное военное сотрудничество. Состоялся подробный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, а также обсуждены текущее состояние и перспективы развития российско-казахстанского взаимодействия в военной и военно-технической сферах", - сказали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны РФ, по итогам мероприятия стороны подписали протокол, закрепляющий достигнутые договоренности по порядку дальнейшей работы.