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ТАСС

Песков сообщил, что Россия не видит перспектив для переговоров с Украиной

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Представитель Кремля отметил, что "здесь нечего добавить"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Перспективы для переговоров с Киевом пока не просматриваются, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, как в Кремле расценивают возможность возобновления переговоров с Киевом или ведения переговоров о будущем Украины без участия Киева, Песков отметил, что такие перспективы сейчас не просматриваются.

"Мы пока никаких перспектив не видим для этого, поэтому здесь нечего добавить", - указал представитель Кремля. 

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Страны
Россия
Украина
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