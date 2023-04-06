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РИА Новости

Песков: вступление Финляндии в НАТО создает дополнительную угрозу России

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Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

Песков: вступление Финляндии в НАТО создает угрозу России и обязывает принимать меры

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО не вносит вклад в укрепление стабильности, оно создает дополнительную угрозу РФ и обязывает принимать меры – все необходимое для обеспечения безопасности России будет сделано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

"Безусловно, это событие, которое не вносит вклад в дело укрепления стабильности и безопасности и предсказуемости на европейском континенте. Это создает для нас дополнительную угрозу, и это обязывает нас принимать необходимые меры для ребалансировки всей системы безопасности", - сказал Песков.

Он добавил, что конкретные шаги для такой ребалансировки пока невозможно назвать и что для этого потребуется определенное время.

"Это не единоразовый какой-то акт - это процесс, растянутый по времени. Но все, что необходимо обеспечить нашей безопасности, будет сделано", - заключил Песков.

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Страны
Россия
Финляндия
Проекты
NATO
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