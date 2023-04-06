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ЦАМТО

ВВС Австрии реализуют программу обновления авиапарка на сумму 1,6 млрд. евро

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Eurofighter Typhoon
Пара истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Австрии (бортовые номера 7L-WI и 7L-WF) (c) Eurofighter / Airbus.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 5 апреля. Военно-воздушные силы Австрии согласовали программу обновления авиационного парка на сумму 1,6 млрд. евро.

Как сообщает австрийское издание Kronen Zeitung, первый проект предусматривает модернизацию имеющихся 15 истребителей Eurofighter Typhoon, второй – приобретение парка из 18 современных дозвуковых реактивных учебно-боевых самолетов, а также связанный с ним пакет обучения и технического обслуживания.

Австрийские истребители Eurofighter в модификации Tranche 1, являющиеся первой серийной версией, не имеют многих необходимых опций, например, демонстрируют значительные недостатки в идентификации ночных целей.

Будущая программа модернизации предполагает следующие возможные улучшения характеристик самолетов:

- увеличение боевых возможностей в темное время суток за счет использования очков ночного видения для пилотов или интеграции современного подвесного оптического модуля наведения;

- повышение уровня безопасности за счет модернизации системы самозащиты DAAS, отвечающей за оповещение экипажа о ракетной атаке, радиолокационном и лазерном облучении, обеспечивающей постановку помех, отстрел дипольных отражателей и инфракрасных ложных целей;

- повышение огневой мощи за счет интеграции ракет класса "воздух-воздух" средней/большой дальности AMRAAM или Meteor в дополнение к существующей ракете малой дальности IRIS-T.

Решение относительно выбора реактивного учебно-боевого самолета, как ожидается, должно быть принято к лету. Известно, что на данный момент рассматривается M-346 итальянской группы Leonardo и L-39NG чешской Aero Vodochody. Оба предложения предусматривают заключение межправительственного соглашения для исключения коррупционных махинаций, как это имело место с приобретением истребителей по программе Eurofighter в 2007 году.

В ближайшие дни также должен быть объявлен тендер на приобретение новых военно-транспортных самолетов, которые заменят С-130 "Геркулес". Фаворитами в данном проекте много лет называют С-390 бразильской Embraer или более новую версию американского "Геркулес".

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
США
Продукция
AMRAAM
C-130
EF-2000
L-39
M-346
Компании
Aero Vodochody
Embraer
Leonardo
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