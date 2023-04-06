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Военное обозрение

Командование США готовится перестраивать армию для участия в возможных будущих войнах

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Источник изображения: topwar.ru

Армия США планирует потратить следующие два года на доработку ключевых решений относительно того, как будет она выглядеть в 2040-х годах, заявил американский генерал Джеймс Рейни, выступая на симпозиуме Ассоциации глобальных сил армии США.

По словам генерала, несмотря на то что 2040 год еще далеко, необходимо как можно скорее начать готовить армейские подразделения к возможным будущим войнам.

У нас есть примерно 18-24 месяца, которые нужно использовать, чтобы выяснить, что изменится, как будет выглядеть оперативная среда

- сказал Рейни.

Для подготовки армии к вероятным изменениям будущего в 2018 году было создано специальное Командование армии Соединенных Штатов, которое осуществляет проекты модернизации армии. Генерал Рейни является его вторым командующим.

Командованию необходимо будет выяснить, как армия будет воевать в будущем, а затем разработать боевые формирования, которые будут соответствовать вызовам времени, отметил Рейни.

По словам генерала, модернизация в армии идет полным ходом, и в 2030 году будут развернуты более 30 систем вооружения, которые позволят американской армии сражаться против противников на всех направлениях. Среди таких систем вооружения - гиперзвуковые комплексы. Правда, разработать гиперзвуковые ракеты в США никак не могут. Потратили несколько миллиардов долларов на разработку гиперзвуковой ракеты авиационного базирования, однако, признав итоге испытания безуспешными, решили менять подрядчика и снова выделять огромные суммы.

Рейни добавил, что, говоря о 2040 годе, он имеет введу полностью укомплектованную армию, для чего к этому процессу надо будет приступить максимум в 2031 году.

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