Cтало известно, какой вопрос по Украине мешает европейцам "спать по ночам"

Foreign Policy: холодная война с Китаем заставит США переключить внимание с Украины

Вопрос, продолжат ли США поддерживать Украину после выборов в 2024, мешает многим европейским чиновникам "спать по ночам", пишет FP. Причина заключается в назревающей холодной войне между США и Китаем, которая может перетянуть внимание Вашингтона на себя.

Настроенные против Китая вашингтонские ястребы щекочут нервы Европе.

В прошлом году на саммите НАТО в Мадриде президент США Джо Байден пообещал поддерживать американских союзников и Украину в ее борьбе с Россией "столько, сколько потребуется".

Это заявление стало определяющим для американской политики в Европе. Байден – завзятый сторонник евроатлантизма и давний приверженец демократической Украины. Однако внимание США переключается на глобальное соперничество с Китаем, и кроме того, Америке в 2024 году предстоят очень непростые президентские выборы. Поэтому многие европейцы начинают тихо сомневаться, что вашингтонская стратегия "столько, сколько потребуется" переживет президента Байдена.

Американские законодатели и претенденты на пост президента на выборах 2024 года, несмотря на разницу политических взглядов, в целом согласны с необходимостью ужесточить политику США в отношении Китая и уже готовятся к эпохе соперничества великих держав. А Европе остается задаваться вопросом, не бросят ли ее на произвол судьбы, когда Байден покинет Белый дом. Такая перспектива чревата самыми серьезными последствиями, если конфликт на Украине затянется.

"Сегодняшнего уровня сотрудничества между Вашингтоном и европейскими столицами мы не видели уже очень давно", – сказала научный сотрудник Совета по международным отношениям Лиана Фикс (Liana Fix), занимающаяся проблемами Европы. Однако приближается сезон выборов. "Станет ли Байден исключением из нового правила или вернется к старой норме? Этот вопрос не дает многим европейцам спать по ночам", – добавила Фикс.

На публике высокопоставленные европейские сановники демонстрируют непоколебимую веру в американское лидерство в украинском вопросе и в то, что США являются краеугольным камнем Североатлантического альянса. Однако за закрытыми дверями они все больше нервничают. У них возникают подозрения, что во внешней политике США укрепится скептическое отношение к европейским союзникам Америки, свойственное главным претендентам на президентский пост от Республиканской партии, таким как дважды подвергнутый импичменту, а недавно ставший обвиняемым экс-президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис. Их беспокоит и то, что назревающая новая холодная война с Китаем ослабит политическое внимание Вашингтона к Украине и к европейскому театру военных действий, а это повлечет за собой сокращение военной помощи.

"Я солгу, если скажу, что мы совсем не нервничаем, особенно если военные действия на Украине перерастут в противостояние на истощение и затянутся на годы, – сказал один европейский дипломат, попросивший не называть его имя. – Что будет с американскими обязательствами перед Украиной через два года, через пять лет и более?"

Высокопоставленные советники российского президента Владимира Путина сообщили своим коллегам, что они готовятся к долгому вооруженному конфликту с Украиной. Такое будущее может ослабить мотивацию и интерес Америки к укреплению европейской обороны в долгосрочной перспективе.

Усиливающееся в Европе беспокойство подчеркивает те сложности, с которыми администрации Байдена сталкивается в разработке долгосрочной стратегии по Украине и России, и которые сохранятся и после того, как Байден покинет свой пост. А еще в связи с этим возникает очень важный вопрос, который вполне может стать определяющим для американской внешней политики на предстоящие десятилетия. Китай и Россия становятся все более серьезной угрозой для Вашингтона и его союзников. Смогут ли США сосредоточиться на одновременном устранении этих угроз? И смогут ли они себе позволить не делать этого?

"Администрация Байдена подает всевозможные сигналы и уверяет, что беспредельно предана безопасности Европы, – сказал Матье Друан (Mathieu Droin) из Центра стратегических и международных исследований. – Думаю, реальные сомнения в этом плане может вызвать следующая администрация".

Когда Россия в феврале 2022 года начала военную операцию на Украине, Вашингтон усилил поддержку Киева, выделив оказавшейся в тяжелом положении стране помощь почти на 33 миллиарда долларов. Многие американские официальные лица говорят, что, защищая Украину от России, они помогают удержать Китай от нападения на Тайвань.

"Если Путину это сойдет с рук, прощай, Тайвань, – сказал в январе сенатор Линдси Грэм. – Если Путин добьется успеха на Украине, и его не осудят по нормам международного права, все, что мы говорили после Второй мировой войны, превратится в анекдот".

В 2024 году в США состоятся очередные президентские выборы, и многие известные республиканцы начинают сомневаться в перспективах американской помощи Киеву. Среди них Трамп и Десантис, которые являются фаворитами республиканцев.

Хотя Республиканская партия стойко поддерживает Украину, Десантис в своих скандальных комментариях назвал этот конфликт "территориальным спором" и заявил, что он противоречит "жизненно важным национальным интересам" США. Правда, позже он дезавуировал эти свои высказывания. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) раскритиковал Вашингтон за предоставление Киеву "карт-бланша", уступив давлению со стороны правого фланга своей партии. Маккарти с трудом управляет минимальным большинством республиканцев в палате.

Некоторые республиканские политики пошли еще дальше, призвав Вашингтон ограничить военную помощь Киеву и сосредоточить усилия на Китае. Выступая в феврале в исследовательском институте Фонд "Наследие", сенатор Джош Хоули (Josh Hawley) открыто заявил, что помощь Украине ослабляет позиции США в отношении Китая. "Мы должны прекратить американскую военную помощь Украине до тех пор, пока свою помощь не увеличат наши европейские союзники, – сказал Хоули. – Мы должны четко указать на то, что из-за китайской угрозы и необходимости в сдерживании мы будем вынуждены удерживать свои силы от прямого конфликта с Россией".

Победит ли эта фракция Республиканской партии проукраинские партийные силы? Это жизненно важный вопрос для Украины и для ее сторонников в НАТО. Хотя европейские страны предоставили Киеву военную и экономическую помощь на миллиарды долларов, именно США с их самыми мощными в мире вооруженными силами являются главным покровителем Украины.

"Европа понимает, что не сможет самостоятельно урегулировать этот конфликт", – сказала Хизер Конли (Heather Conley), возглавляющая Немецкий фонд Маршалла.

"Американская поддержка Украины чрезвычайно важна. Без такой поддержки ситуация будет намного более серьезной и опасной", – сказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас (Mantas Adomenas).

Пока в Вашингтоне разгораются дебаты, в Европе идет своя дискуссия на тему России и Китая. Военные действия на Украине обнажили линии раскола между Восточной и Западной Европой. Восточноевропейские союзники призывают занять более воинственную позицию по отношению к Москве и увеличивают военные расходы быстрее западноевропейских стран. В отношении Китая европейские лидеры менее последовательны. Кто-то вторит воинственным заявлениям из Вашингтона, а кто-то призывает к диалогу и экономическому сотрудничеству с этой зарождающейся сверхдержавой. Тем самым, они дают дополнительные доводы скептикам из Республиканской партии и создают условия для усиления трений с США даже в эпоху Байдена.

Высшее руководство ЕС стремится согласовывать с Вашингтоном свою политику в отношении Китая во избежание таких трений. "У Коммунистической партии Китая есть четкая цель: системное преобразование мирового порядка, чтобы в его центре встал Пекин, – заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – Мы видели эту демонстрацию дружбы в Москве, которая очень многое говорит о новой концепции мирового порядка".

В то же время, руководители европейских стран иногда поют на другой лад. Канцлер Германии Олаф Шольц во время прошлогоднего визита в Пекин взял с собой целую торговую делегацию. Испанский премьер-министр Педро Санчес побывал в Китае на этой неделе, а французский президент Эммануэль Макрон и фон дер Ляйен поедут туда в ближайшее время.

"Думаю, европейцы захотят сохранить некоторые каналы общения, чтобы понять, как вести дела с Китаем", – сказала директор европейского отделения Фонда Карнеги Роза Балфур (Rosa Balfour). По её словам, поскольку Китай также пытается очаровать Европу в попытке ослабить трансатлантическое единство, "играть в такую игру очень трудно".

На фоне всей этой нервозности крепнут связи между Россией и Китаем. Недавно появились сообщения, что Пекин намерен оказать Москве помощь в ведении военных действий на Украине. Все это позволит найти выход из непростой ситуации с выбором "Россия или Китай". По крайней мере, на это надеются многие евроатлантисты.

"Вот здесь-то нам и помогут Путин и Си Цзиньпин, – сказала Конли. – Мы должны следить за их стратегическим сближением, потому что сейчас они объединяются по-новому".

Авторы статьи: Робби Греймер (Robbie Gramer), Кристина Лу (Christina Lu)