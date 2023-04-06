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Безответственная НАТО поставила под удар безопасность всей Европы

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

GT: НАТО поступает безответственно, вынуждая Россию обороняться ядерным оружием

Финляндия стала новым членом НАТО. Вероятно, теперь она окажется на передовой в борьбе альянса против России, пишет GT. Москва это понимает, поэтому будет увеличивать ядерный потенциал. Таким образом, отказ Хельсинки от политики нейтралитета поставил под удар безопасность всей Европы.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе впервые подняли флаг Финляндии: эта скандинавская страна официально стала 31-м членом альянса. Произошло это во вторник на заседании министров иностранных дел стран-членов Организации Североатлантического договора в присутствии государственного секретаря США Энтони Блинкена. Это стало историческим событием, поскольку Финляндия традиционно проводила политику нейтралитета. Китайские эксперты считают, что теперь скандинавское государство окажется в авангарде борьбы НАТО с Россией, а это может подтолкнуть Москву к наращиванию ядерных вооружений. В результате безопасность в Европе будет поставлена под угрозу.

Финский президент Саули Ниинистё приехал в Брюссель, чтобы во вторник принять участие в официальной церемонии вступления его страны в НАТО. Там также присутствовали министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с этого дня «Финляндия получает твердые гарантии безопасности, и теперь к ней применимо правило „Один за всех, все за одного“».

Финляндия вместе с Швецией объявили о намерении присоединиться к альянсу в мае 2022 года, спустя несколько месяцев после начала конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ выступил во вторник с предостережением, заявив, что членство Финляндии в НАТО «вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане», так как вступление в альянс — это «обострение ситуации» и «посягательство на безопасность России».

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в понедельник заявил, что Москва будет укреплять военный потенциал в западных и северо-западных регионах. «В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России», — сказал Грушко.

«Для стран, оказавшихся меж крупных держав, отказ занимать чью-либо сторону — это на самом деле очень разумный выбор», — рассказал во вторник Global Times младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн (Cui Heng). Он отметил, что из-за полного отказа от нейтралитета Финляндия оказалась на переднем крае натовской конфронтации с Россией.

Теперь можно ожидать, что в будущем натовские ракеты разместят и в Финляндии, сказал Цуй.

Россия наверняка отреагирует на эти новые угрозы своей национальной безопасности, добавил эксперт. «С одной стороны, Москва может активизировать наступление на полях сражений в рамках российско-украинского вооруженного столкновения, а с другой — продолжить укреплять ядерный потенциал».

Примерно год назад заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ясно дал понять, что если Финляндия или Швеция вступит в НАТО, Россия разместит ядерное оружие вблизи прибалтийских государств и Скандинавии. В этом случае будет уже невозможно говорить о безъядерном статусе Балтики.

Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун (Li Haidong) сообщил во вторник Global Times, что членство Финляндии в НАТО понизит уровень безопасности Европы в целом.

Хельсинки лишил себя возможности быть мостом между Москвой и Брюсселем, полностью заняв сторону Запада. Это доказывает, что у финских руководителей, как и у шведских, отсутствует стратегическое мышление, сказал Ли.

Усилится военное противостояние между НАТО и Россией, а также возрастет вероятность возникновения ядерного конфликта между ними. В такой ситуации будет гораздо труднее обеспечивать безопасность всех европейских стран.

Некоторые аналитики полагают, что поскольку после вступления Финляндии в НАТО граница альянса с Россией увеличится на 1 300 километров (такова протяженность российско-финской границы), северо-западные регионы России окажутся в большей опасности, чем ранее. Китайские эксперты считают, что из-за такого удлинения передовых рубежей блока НАТО придется размещать там дополнительные оборонительные силы.

«Главное, что нужно России в противостоянии с НАТО, это ядерное оружие, и поэтому она будет модернизировать свой оборонительный ядерный потенциал», — отметил Цуй.

«Со стороны НАТО крайне опасно и безответственно вынуждать Россию демонстрировать свою ядерную мощь», — сказал Ли.

НАТО активизировала сдерживание России, приняв в свои ряды Финляндию. А Россия усилила свои факторы сдерживания и устрашения, разместив ядерное оружие в Белоруссии. Таким образом, стратегии двух сторон довольно последовательны, сказал Цуй.

Автор: Ван Ци (Wang Qi)

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