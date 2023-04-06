Белорусский космонавт проверит на МКС самозалечивающийся материал предприятия Роскосмоса

Глава Центра им. М. В. Келдыша Владимир Кошлаков.

Центра Келдыша прорабатывает с РКК "Энергия" следующий этап эксперимента

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Космонавт из Белоруссии во время нахождения на борту МКС проверит действие российского самозалечивающегося материала в условиях космического полета. Об этом сообщил в среду журналистам гендиректор Центра Келдыша (разработчик материала) Владимир Кошлаков.

"Мы сейчас готовимся вместе с белорусами, чтобы материал проверить в космическом пространстве", - сказал Кошлаков.

В ответ на вопрос корреспондента ТАСС, будет ли материал испытан во время полета белорусского космонавта, гендиректор предприятия ответил утвердительно.

В настоящий момент, пояснил Кошлаков, с Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" прорабатывается следующий этап эксперимента. "Вместе с РКК "Энергия" прорабатываем вопрос следующего космического эксперимента: [хотим] надувной отсек продемонстрировать", - добавил гендиректор Центра Келдыша.

В августе 2020 года Кошлаков сообщил ТАСС о разработке наноматериала для космических кораблей, способного восстановиться в случае повреждений, в том числе микрометеоритами. Основой такого материала является неньютоновская жидкость, ее вязкость зависит от скорости деформации.