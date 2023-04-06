Испания планирует направить Киеву шесть танков Leopard во второй половине апреля

При этом министр обороны королевства Маргарита Роблес исключила возможность передачи Украине истребителей

МАДРИД, 5 апреля. ТАСС/. Власти Испании планируют направить Украине шесть танков Leopard во второй половине апреля. Об этом заявила в среду министр обороны королевства Маргарита Роблес в интервью телекомпании Televisión Española.

"Наша идея состоит в том, чтобы во второй половине апреля эти первые шесть танков были направлены на Украину", - отметила глава ведомства. Она уточнила, что Мадрид уже начал восстановление еще четырех боевых машин, которые планирует передать Киеву.

При этом министр исключила возможность передачи Украине истребителей.