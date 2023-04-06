Вице-канцлер ФРГ назвал отправку войск на Украину красной чертой

Роберт Хабек подчеркнул, что ее нельзя переходить

БЕРЛИН, 5 апреля. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("Зеленые") вновь подчеркнул, что Германия не должна становиться стороной конфликта на Украине. Возможное присутствие немецких войск на Украине является красной чертой, которую нельзя переходить.

"Мы не должны становиться участниками войны. Важно, чтобы эта граница всегда сохранялась", - сказал Хабек в среду в эфире радиостанции "Дойчландфунк". На вопрос, где лично он проводит красную черту, Хабек ответил, что это "присутствие немецких войск на Украине".

В понедельник Хабек с небольшой делегацией представителей деловых кругов Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев. Основными темами поездки стали вопросы восстановления Украины и сотрудничества в энергетической сфере. Хабек впервые посетил Украину после начала специальной военной операции России и в качестве федерального министра. В мае 2021 года он посещал страну как председатель "Зеленых" и тогда подвергся резкой критике даже в собственной партии за то, что потребовал поставок оборонительного оружия Киеву. В настоящее время "Зеленые" наиболее активно в Германии выступают за передачу вооружений Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия и НАТО в целом не станут участником конфликта на Украине, однако Запад продолжит поддерживать эту страну до тех пор, пока необходимо.