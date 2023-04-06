Парламент Германии выделил 1 млрд. долл. на закупку вездеходов BvS10 для бундесвера

ЦАМТО, 5 апреля. Бюджетный комитет парламента Германии одобрил закупку 227 сочлененных бронированных гусеничных вездеходов BvS10 Mk.2B для бундесвера.

Как сообщило Минобороны Германии, закупка одобрена в рамках реализуемой совместно со Швецией (в качестве ведущего партнера) программы Collaborative All-Terrain Vehicle (CATV). Бюджет проекта составит 919 млн. евро (1 млрд. долл.).

Закупка будет профинансирована за счет средств специального оборонного фонда Sondervermogen, объем которого составляет 100 млрд. евро.

Поставки планируется начать с ноября 2025 года и завершить к 2030 году. В Министерстве обороны Германии заявили, что программа CATV обеспечит возможность безопасной перевозки войск и материальных средств, в основном оружия, боеприпасов, продовольствия и специального оборудования, а также мобильность в труднопроходимой и горной местности в экстремальных климатических условиях.

По данным Министерства обороны Германии, BvS10 будут применяться для национальной обороны и в интересах НАТО в операциях, проводимых в различных районах мира Командованием сил специального назначения KSK (Kommando Spezialkrafte), а также в международных операциях по предотвращению кризисов и конфликтов.

Как сообщал ЦАМТО, о заключении с компанией BAE Systems Hagglunds рамочного контракта на поставку 436 сочлененных бронированных гусеничных вездеходов Bv410 (Bandvagn 410 – шведское обозначение вездехода BvS10 Mk.2B) Агентство по материальному обеспечению Вооруженных сил Швеции (FMV), не раскрывая подробности, сообщило на интернет-портале государственных закупок ЕС Ted.europa.eu 28 ноября 2022 года.

В декабре 2022 года FMV официально объявило о заключении с BAE Systems Hagglunds рамочного контракта на поставку дополнительных вездеходов Bv410 с противоминной и противоосколочной защитой.

Контракт подписан в рамках инициированного в феврале 2019 года европейского проекта закупки машин повышенной проходимости нового поколения, позднее получивших обозначение CATV (Collaborative All-Terrain Vehicle), которые заменят часть устаревших вездеходов Bandvagn 206 (Bv-206) и BvS10 "Викинг". Руководство проектом было возложено на Швецию. Первоначально в программе планировали участвовать 6 стран, но в марте 2020 года заявление о намерениях подписали только четыре из них: Швеция, Германия, Нидерланды и Великобритания.

Соглашение будет действовать до декабря 2029 года с возможностью продления до декабря 2032 года. Первоначальный заказ предусматривал поставку 436 машин в нескольких вариантах трем странам (Швеции, Германии и Великобритании). Дополнительная заявка на поставку более 200 машин для ВС Германии находилась в стадии подготовки.

По информации BAE Systems Hagglunds, стоимость ранее одобренной закупки 436 ед. BvS10 Mk.2B, реализуемой в рамках проекта поставки машин повышенной проходимости нового поколения CATV, составляет 760 млн. долл. Как заявлено, 236 ед. BvS10 будут переданы Агентству FMV, 140 ед. – Федеральному ведомству Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) и 60 ед. – Министерству обороны Великобритании. Поставки техники начнутся с 2024 года.

Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение 405 млн. евро (около 430 млн. долл.) на закупку первых 140 ед. BvS10 Mk.2B в рамках программы CATV 14 декабря 2022 года. Таким образом, всего ВС Германии получат 367 вездеходов.