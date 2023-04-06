Индия в ближайшее время проведет испытания российской ЗРС С-400

ЦАМТО, 5 апреля. Индия в ближайшее время проведет испытания закупленной в России зенитной ракетной системы С-400.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Ani со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны страны.

"Очень скоро планируется провести стрельбу по быстро движущейся воздушной цели", – подчеркнул представитель индийского Минобороны.

Он отметил, что боекомплект российской ЗРС С-400 включает ракеты, которые могут сбивать истребители или крылатые ракеты на максимальной дальности 400 км. Представитель министерства добавил, что индийские вооруженные силы провели пуск при приемке этих комплексов в России, но в Индии систему еще не тестировали.

Как напоминает агентство, Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов ЗРС С-400 в октябре 2018 года. Стоимость заказа составила 5,43 млрд. долл. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые два полковых комплекта.

По данным индийских СМИ, системы развернуты так, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу страны в штате Западная Бенгалия.

В феврале посол России в Дели Денис Алипов заявил, что Индия в ближайшее время получит третий полковой комплект ЗРС С-400.