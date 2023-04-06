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ЦАМТО

Белорусские военнослужащие убыли в Россию для обучения работе на "Искандер-М"

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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М"
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 5 апреля. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь убыли в Российскую Федерацию для их практической подготовки.

Белорусским военнослужащим предстоит пройти полный цикл обучения на одном из полигонов вооруженных сил Российской Федерации.

Основными вопросами для изучения станут дальнейшее совершенствование практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведение учебно-боевых пусков.

Кроме того, личному составу расчетов предстоит детально изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М", сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
Проекты
Ядерный щит
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