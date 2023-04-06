Белорусские военнослужащие убыли в Россию для обучения работе на "Искандер-М"

ЦАМТО, 5 апреля. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь убыли в Российскую Федерацию для их практической подготовки.

Белорусским военнослужащим предстоит пройти полный цикл обучения на одном из полигонов вооруженных сил Российской Федерации.

Основными вопросами для изучения станут дальнейшее совершенствование практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведение учебно-боевых пусков.

Кроме того, личному составу расчетов предстоит детально изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М", сообщает пресс-служба Минобороны РБ.