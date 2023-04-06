Кудь-Сверчков может второй раз полететь на МКС в 2025 году

По словам космонавта, дублирующий экипаж 71-й экспедиции уже тренируется и готовится к полету

ДАР-ЭС-САЛАМ /Танзания/, 5 апреля. /ТАСС/. Российский летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков назначен в дублирующий экипаж 71-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС).

"Старт 71-й экспедиции должен состояться в 2024 году. Мы, как дублеры, готовимся к старту в 2025 году. Экипаж уже тренируется и готовится к полету", - сообщил он ТАСС.

По словам Кудь-Сверчкова, в состав дублирующего экипажа также вошли два борт-инженера - Алексей Зубрицкий и Александр Горбунов.

Собеседник агентства добавил, что решение о назначении в основной экипаж очередной экспедиции принимается межведомственной комиссией, заседание которой еще не состоялось.

В январе 2022 года межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на МКС на транспортных пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах. Однако после повреждения радиатора корабля "Союз МС-22" программа пилотируемых полетов была изменена. В частности, экспедиция космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио была продлена. На Землю они вернутся на прилетевшем на орбиту без экипажа корабле "Союз МС-23", который изначально должен был доставить космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуба и астронавта Лорел О’Хару.

Кудь-Сверчков входил в состав 64-й длительной эспедиции, которая отправилась на МКС 14 октября 2020 года. 17 апреля 2021 года он вместе с космонавтом Сергеем Рыжиковым и астронавтом Кэтлин Рубинс вернулся на Землю.