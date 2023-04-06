Украина закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожье, заявил Рогов

Рогов заявил, что Украина закончила подготовку к контрнаступлению на запорожском фронте

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Они закончили подготовку к своему так называемому "контрнаступу", стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Они готовы и ждут отмашки. Все может произойти в любой момент, и мы готовы во всеоружии встретить врага", - сказал Рогов РИА Новости в среду.

По его мнению, попытка контрнаступления может стать началом конца для украинской армии и режима Владимира Зеленского.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы. По его оценке, планируется нанести несколько ударов. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.