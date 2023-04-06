Войти
ТАСС

Япония намерена продолжать укреплять сотрудничество с НАТО

393
0
-1
Военнослужащие США и Сил самообороны Японии перед началом совместных учений. Архивное фото
Военнослужащие США и Сил самообороны Японии перед началом совместных учений. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно отметил, что японское правительство поддерживает вступление Финляндии в НАТО

ТОКИО, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии поддерживает вступление Финляндии в Североатлантический альянс и продолжит укреплять сотрудничество с НАТО. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Правительство Японии поддерживает решение Финляндии вступить в НАТО в свете того, что из-за международной ситуации с безопасностью, серьезно ухудшившейся" после начала специальной военной операции РФ на Украине, "сотрудничество между союзными странами стало важным как никогда прежде", отметил он, подчеркнув, что Япония "продолжит укреплять сотрудничество с НАТО, направленное на поддержание свободного и открытого международного порядка".

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в настоящее время находится в Брюсселе, где принимает участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Чтобы урегулировать эти вопросы перед саммитом НАТО в 2022 году, между Турцией, Финляндией и Швецией был подписан меморандум с перечнем конкретных шагов, которые, по мнению Анкары, должны сделать две северные страны. Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО 30 марта. 4 апреля Хельсинки официально приняли в состав блока в качестве 31-го члена альянса. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Япония
Проекты
NATO
Похожие новости
02.01.2023
Россия и Китай изменили "мировой порядок"
29.11.2022
Слабеющие США не смогут противостоять Китаю и России одновременно
09.08.2022
Запад собирается разграбить послевоенную Украину
01.03.2022
Cumhuriyet: США вцепились России в горло
18.09.2017
"Запад-2017" нацелен на защиту Востока
06.08.2015
НАТО сообщает об увеличении перехватов самолетов на фоне роста напряженности в отношениях с Россией ("The Guardian", Великобритания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 11:58
  • 47637
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 11:04
  • 3
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:19
  • 2
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 13:28
  • 2
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 13:27
  • 3
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем