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РИА Новости

"Ростех": Минобороны заинтересовано в скорейшем оснащении танков "Ареной-М"

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Колонна танков Т-72Б3 во время военных учений
Колонна танков Т-72Б3 во время военных учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

"Ростех": Минобороны заинтересовано в скорейшем оснащении российских танков "Ареной-М"

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Минобороны РФ заинтересовано в скорейшем оснащении российских бронетанковых войск комплексами активной защиты "Арена-М", сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").

"Министерство обороны РФ заинтересовано в том, чтобы оснащение бронетанковых войск "Ареной-М" произошло как можно быстрее", - сообщили в холдинге.

В "Высокоточных комплексах" уточнили, что в настоящий момент вопрос о принятии "Арены-М" на вооружение в составе танков Т-72Б3 и Т-72Б3М находится на завершающей стадии.

Комплекс "Арена-М" разработан Конструкторским бюро машиностроения (входит в "Высокоточные комплексы"). В состав "Арены" входят радиолокационная станция (РЛС) с высокой помехозащищенностью, бортовой вычислитель и специальные боеприпасы, устанавливаемые в шахтах по периметру башни танка. РЛС засекает снаряд, противотанковую ракету или гранату противника, направленную в танк, рассчитывает их траекторию и выстреливает защитный боеприпас, который уничтожает цель в полете пучком поражающих элементов.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
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