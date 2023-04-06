Непривычно выглядящий танковый эвакуатор замечен у российских бойцов

Источник изображения: Фото: "Уголок Ситха"

Применяемая в ходе проведения специальной военной операции российская боевая техника получает дополнительную защиту. Об этом сообщает проект "РГ: русское оружие".

Так, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3 оснащаются противокумулятивными экранами, устанавливаемыми в лобовых частях корпусов, по бортам и на башнях.

Похожие решетки появились и на задействованных в СВО самоходных артиллерийских установках.

Такой обвес существенно снижает эффективность различных вражеских реактивных боеприпасов, запускаемых из ручных и станковых гранатометов.

Основные боевые танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв-3" с самого начала проектировались как высокомобильные подвижные крепости, однако боевой опыт продемонстрировал, что брони никогда мало не бывает. В настоящее время их боковые проекции уже прикрывают средствами обороны нового типа, существенно усилены другие элементы конструкции.

В связи с тем, что противник начал активно применять в качестве средств поражения FPV-дроны с закрепленными на них кумулятивными боеголовками или взрывчаткой, предпринимаются меры по снижению их эффективности. Чтобы винтокрылые камикадзе не влетали в открытые люки машин, вновь актуальными стали водружаемые над башнями специальные "зонты".

Недавно в социальных сетях была замечена фотография необычно выглядящей бронированной ремонтно-эвакуационной машины. БРЭМ-1М получила навесной "Контакт", размещенный на верхней лобовой детали. Бортовые экраны у нее такие же, как у Т-72Б3М.

Подобные тягачи играют существенную роль, с их помощью подбитые танки, другая тяжелая бронетехника буксируется в тыл, где военнослужащие ремонтных подразделений занимаются ее восстановлением.