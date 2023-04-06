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РИА Новости

Минобороны России показало подготовку операторов дронов

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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне СВО
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Минобороны показало подготовку операторов дронов перед участием в спецоперации

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Минобороны России показало кадры занятий по подготовке операторов многофункциональных беспилотников-квадрокоптеров Западного военного округа перед выполнением боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

В ведомстве уточнили, что операторам предстоит управлять беспилотниками и вести разведку, искать цели, корректировать огонь и фиксировать на видео их поражение в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Тем не менее, российским военным удаётся постоянно находить и передавать в пункты управления позиции украинских солдат.



Для поиска и распознавания целей дроны оборудованы мощной камерой и тепловизором. По координатам, переданным оператором беспилотника, открывает огонь артиллерия. Также с использованием коптеров ведётся наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также новыми укрепрайонами противника.

"Беспилотники активно применяются с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня. Они наведут на цель, проконтролируют поражение, заметят подход резервных частей противника. И уже не раз случалось, когда операторы БЛА, сопровождая колонну, вовремя предупреждали о засадах и спасали жизни товарищей", - рассказали в российском военном ведомстве.

В видео показаны занятия в аудитории, где инструктор учит бойцов по изображению с камеры беспилотника определять, как лучше продолжить его полёт или что произошло с дроном, если полёт прекратился. Также демонстрируются практические занятия, будущим операторам рассказывают, как вешать на беспилотники гранаты и правильно ловить аппараты после полёта.

Кроме того, новичков учат сразу после выполнения полёта снимать с дрона аккумулятор, чтобы он не разрядился, и мгновенно уходить с места, куда прибыл беспилотник. Если вдруг сигнал был перехвачен противником, в оператора может прилететь вражеский снаряд.

"Основной упор делаем на инженерную подготовку, на подготовку боеприпасов всех имеющихся модификаций, для того чтобы умело и грамотно их применять. Глаза начинают гореть на второй день, они понимают необходимость всех этих занятий", - рассказал журналистам начальник беспилотной авиации одной из группировок войск с позывным "Амикан".

Как отметил, в свою очередь, боец с позывным "Одуван", который до армии не держал в руках квадрокоптер, но прошёл курсы и уже работает на линии соприкосновения, идёт мощное противостояние радиоэлектронных средств.

"Работает РЭБ, работают разные приборы, чтобы заглушить, подавить БПЛА, задавить дроны, как наши, так и дроны противников. С этим умеем бороться, боремся, ищем обходы всех их приборов и продолжаем так же работать", - говорит "Одуван" в распространенном Минобороны РФ видеоролике.

Он уточнил, что с помощью дронов можно повредить легкобронированную и тяжелобронированную технику, а также повредить укрепрайоны, закинув гранату в блиндаж.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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