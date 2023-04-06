Прослуживший на Украине 12 лет британский полковник перечислил ошибки ВСУ

Welt: англичанин назвал причины неизбежного поражения украинской армии

Бывший полковник британской армии обеспокоил немецкое издание Welt. Он уже много лет работает с ВСУ советником и обнаружил там все те недостатки, в которых часто обвиняли советскую армию и которые якобы отсутствуют на Западе. Формула "Я начальник, а ты дурак" пережила все перестройки и майданы.

До сих пор украинская армия удивляла мир своими успехами и стойкостью в борьбе с российской. Но неизвестно, хватит ли у Киева сил надолго. Потому что, по мнению одного известного военного эксперта, украинская армия делает серьезные ошибки, снижающие ее боеспособность.

Слабости российских вооруженных сил хорошо известны, а вот об украинской армии информации мало. Но недавно один из инсайдеров восполнил этот пробел. Бывший полковник и военный эксперт Глен Грант (Glen Grant) прослужил 37 лет в британской армии, а с 2010 года он служил на Украине как мирный добровольный помощник в делах обороны. В 2014 году он был советником министра обороны в Киеве, сегодня же работает в "Украинском институте будущего".

Грант много раз разговаривал с простыми солдатами и командирами. Его оценка такова: "Нынешние впечатляющие боевые успехи базируются на характере и мужестве украинцев, но не на хорошем командовании и организации. Не хватает и навыков, обычно получаемых благодаря постоянным тренировкам и участию в боевых действиях".

Многие подразделения украинской армии "не приспособлены к ведению затяжной современной войны", – пишет военный эксперт Грант. По его словам, многие солдаты погибли зря и только потому, что было допущено множество ошибок. Грант перечисляет самые важные недостатки войск президента Владимира Зеленского. Вот они:

Устаревшая военная культура

Украинским вооруженным силам необходима культура, "в которой ценна каждая жизнь". Многие командиры до сих пор придерживаются старых представлений советского времени, они держатся за бюрократические нормы и правила, вместо того чтобы брать ответственность на себя.

К этому добавляется тот факт, что украинская армия после тяжелых потерь последних месяцев во все большей степени попадает под влияние людей, которые "еще несколько недель назад" были гражданскими лицами, причем некоторые из них были прежде предпринимателями и не готовы мириться с закостенелой военной субординацией.

"Принцип ‘я – начальник, ты – дурак‘, присущий некоторым командирам, для них просто неприемлем", – пишет Грант. Командиров необходимо отбирать более тщательно и по строгим критериям. Главным ориентиром должна стать их способность добиваться "хороших боевых результатов при минимальных потерях".

По мнению Гранта, важно иметь четкую командную структуру по образцу НАТО, когда командир в зоне боевых действий является "королем", которому при оценке военной обстановки обязаны подчиняться и старшие по званию коллеги. Но сегодня многие высокопоставленные украинские военные к такому вряд ли готовы.

Неясные зоны ответственности

Каждое подразделение обязано знать, в каком районе оно должно действовать. Ни в коем случае в одном и том же районе не должны действовать разные подразделения. Грант пишет: "Под Рождество я разговаривал с военнослужащим одного украинского батальона, и он рассказал мне, что его подразделение уже два раза обстреляло украинские войска специального назначения и чуть не открыло огонь по еще одной украинской части".

Грант добавляет: "Не имея четких географических рамок для своих действий, командир не может точно знать, на какую территорию распространяются его приказы". По словам Гранта, постоянно возникают ситуации, когда помимо обычных солдат в одном и том же районе действуют разведка, СБУ и силы специального назначения, не согласовав своих действий между собою, а иногда даже не поставив никого в известность о своем присутствии. Во время боев это приводит подчас к хаосу и "ненужному кровопролитию".

Высокомерие внутри армии

По мнению военного эксперта Гранта, на Украине нет концепции "единой армии", предполагающей, что все солдаты равны и солидарны между собой. Многие подразделения внутри вооруженных сил работают, не согласуя свою деятельность с другими подразделениями или даже работая во вред "соседу". Кроме того, "серьезной проблемой" является то, что часто силы территориальной обороны рассматриваются профессиональными военными как "второсортные".

Нередко у этих пехотинцев нет квалифицированных командиров и они плохо обучены. "Бригады территориальной обороны отправляются на фронт без должной подготовки и поддержки". По мнению Гранта, имеет место нечто вроде "организационного высокомерия, когда некоторые части армии считаются более качественными и важными, чем другие".

В результате возникает рискованная ситуация, "когда солдат и добровольцев отправляют на смерть, так как система недостаточно ценит их и поэтому не уделяет их боевой подготовке должного внимания". Еще одна проблема состоит в том, что спецслужбы по организационным причинам часто не предоставляют солдатам на поле боя необходимую информацию.

Недостаточная подготовка

По образцу НАТО нужно проводить "коллективные тренировки", лучше всего в составе больших воинских частей – батальонов, бригад или дивизий. Вместо централизованного контроля необходимо делегирование командных функций, по возможности до самого низшего уровня, вплоть до экипажей танков.

Надо отрабатывать личную дисциплину в бою, тактическое поведение, осторожность в обращении с минами, огневую поддержку и коммуникационные процессы. "Если этого не произойдет, то использование новейших танков станет нерациональным, возможно даже, что эти танки будут тратиться впустую".

По мнению Гранта, обучение пехотинцев налажено крайне плохо. "Они хуже подготовлены, чем водители поездов в киевском метро или учителя", – считает Грант. Военная подготовка должна стать более продолжительной, сжатой и жесткой. "Сейчас она – хаотичная смесь из советской практики, натовской системы и импровизации".

Многие солдат слишком слабо подготовлены физически к напряженным боям. В целом необходимо реформировать подготовку кадров в военной академии. "Боевые действия сегодня требуют совершенно нового мышления", – пишет бывший полковник.

Слишком много бюрократии

Многие нормативные акты внутри армии все еще носят отпечаток "советского стиля". Конкретно это означает, что правил слишком много, приказы направляют сверху вниз и подчас они поступают на места слишком поздно, так как застревают в сложной системе принятия решений. Гран приводит конкретный случай, произошедший в феврале:

Определенное количество остро необходимых дронов было закуплено за границей, но лишь спустя более чем четыре недели дроны оказались в зоне боевых действий, потому что отсутствовала необходимая подпись кого-то из министерства обороны. "Это промедление привело к гибели солдат, так как дроны в нужный момент отсутствовали". Изготовление военного снаряжения внутри страны также осложнено избыточной бюрократией.

Недостаточное медицинское обеспечение

Огромные проблемы наблюдаются и в медицинском обслуживании раненых санитарами и врачами: "Недостаток квалифицированных кадров, способных оказать первую медицинскую помощь на поле боя, преступно огромен", – пишет Грант. Сказывается пробелы в обучении персонала, а также нехватка материалов, например, кровоостанавливающих жгутов.

Новые правила, например, закон № 8271, предусматривающий усиление наказания за неповиновение и дезертирство, привели к тому, что на травмированных солдат подчас смотрят как на уклонистов и преступников и им приходится опасаться соответствующих санкций.