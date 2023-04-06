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Отвергнуты попытки США убрать "воюющую" Россию из СБ ООН: сами не воюйте

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Британский музыкант Роджер Уотерс во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 8 февраля 2023 года.
Британский музыкант Роджер Уотерс во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 8 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AFP 2023 / ED JONES

Junge Welt: попытки США лишить Россию председательства в СБ ООН из-за Украины лицемерны

Когда пришла очередь России председательствовать в Совете безопасности ООН, США возмутились от имени "мирового сообщества", с иронией пишет немецкая Junge Welt. Причина возмущения: Россия — "воюющая" страна. И это говорит американское государство, проведшее четыре пятых своей истории в войнах.

В прошлую субботу одно из центральных либеральных изданий Польши, а именно Gazeta Wyborcza, опубликовало двухстраничный текст под названием "Танки выиграют весну". Автор статьи Мирослав Чех (Miroslaw Czech) заглянул в будущее – в апрель 2024 года. По его мнению, тогда все вновь станет хорошо, НАТО отметит 75-летний юбилей, будет происходить распад пресловутых "автократий", а "самые главные решения в отношении миропорядка" будут приниматься, как давно положено, в Вашингтоне. Но надо выполнить одно условие, чтобы всё это не осталось прекрасными фантазиями, а именно вот какое: Запад должен продолжать поставлять оружие на Украину.

Назвать всё это первоапрельской шуткой рано. Еще неясно, чем закончится схватка на Украине, но Сергей Лавров, похоже, прав, назвав происходящее там частью большой войны за новый миропорядок. То есть за то, будет ли он выглядеть как раньше, или все-таки подновится. При этом очевидно, что якобы единое "международное сообщество" дискредитируется той самой страной, которая постоянно говорит от его имени, а именно США. Так, например, госдепартамент США возмущается: где это видано, чтобы воюющая страна по имени Россия председательствовала в Совете безопасности ООН? Она же получит возможность распространять там свою "дезинформацию". А это же можно только США! Напомнить вам о Колине Пауэлле и его сказках об "иракском оружии массового поражения" с пробиркой в руках – или об этом уже все забыли?

Правда, официальный Вашингтон признает, что нет "приемлемого правового способа" удалить Россию из Совета безопасности. Но желать такого удаления прессе запретить нельзя: основанная оккупационными американскими властями в Германии газета Tagespiegel предлагала помудрить с Уставом ООН или даже распустить Совет безопасности, чтобы только убрать оттуда Россию раз и навсегда. Логика западных комментаторов проста. Мол, раз "страны, создающие 60% всемирного ВВП", поддерживают санкции против России, - значит, Россия виновата. Оно не имеет силы потому, что в нем весь мир с существующим в нем множеством стран приравнивается к коммерческому "обществу с ограниченной ответственностью", где правота определяется количеством акций, то есть вашего финансового вклада в общее дело.

Неужели это и есть "основанный на правилах миропорядок": вот эта ситуация, когда в мире правит бал тот, кто богаче? Этим многие члены "мирового сообщества" сыты по горло.

Намеренно игнорируется тот факт, что ООН возникла в результате двух факторов: победы антигитлеровской коалиции и деколонизации. Кстати, в деколонизацию весомый вклад внес юридический предшественник России по имени Советский Союз – частично военными средствами, частично силой примера. Сейчас это дает свои плоды. Из Южной Африки поступило сообщение, что Африканский Национальный Конгресс (ANC) намерен официально установить дружественные отношения с российской правящей партией "Единая Россия". Вот вам и изоляция : партия Манделы не отворачивается от России! Согласитесь: международная изоляция выглядит несколько иначе. Хотя есть тут и проблема: АNС имеет с наследием молодого Нельсона Манделы не больше общего, чем "Единая Россия" - с наследием Ленина.

В этой связи упомянутую вначале мажорную статью из "Газеты выборчей" можно рассматривать как признание того, что иначе как войной "основанный на правилах миропорядок" поддержать невозможно. Будет ли возникающий новый порядок лучше, сказать трудно. Но и хуже он не станет, куда уж еще.

Райнхард Лаутербах (Reinhard Lauterbach)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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