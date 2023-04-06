Производство российских ракет подешевеет благодаря отечественному инженерному ПО

Изготовление модулей ракет-носителей «Ангара» на заводе ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. Фото И. Маринина из архива журнала «Новости космонавтики».

Как сообщили в Центре им. Хруничева, внедрение системы "Логос" также позволит снизить количество доработок на ранних этапах проектирования

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Производство российских ракет может стать дешевле в случае комплексного перехода Центра им. М.В. Хруничева (предприятие Роскосмоса), производителя ракет-носителей "Протон" и "Ангара", на отечественную систему виртуального моделирования "Логос". Об этом во вторник рассказал журналистам заместитель генерального директора предприятия по цифровой трансформации Владимир Афанасьев.

"Внедрение цифровой системы "Логос" позволит существенно сократить сроки и стоимость экспериментальной отработки изделий ракетно-космической техники, а также снизить количество доработок на ранних этапах проектирования за счет получения дополнительной информации с помощью математического моделирования", - рассказал Афанасьев. Реализация проекта позволит, в частности, заменить испытания виртуальными, сокращая сроки и стоимость их проведения. В результате, по словам Афанасьева, значительно повысится качество продукции. Важным фактором также станет обеспечение технологической независимости предприятия от зарубежных информационных систем.

Внедрение отечественного пакета программ инженерного анализа класса САЕ "Логос" в Центре им. М.В. Хруничева реализуется с использованием гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Сумма гранта - 23,7 млн рублей. Общая стоимость работ - 47,4 млн рублей. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Пакет "Логос" - цифровой продукт для инженерного анализа и математического моделирования. Относится к промышленному программному обеспечению класса САЕ. Создан на основе многолетних разработок госкорпорации "Росатом", которые с 2009 года проводит РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие Росатома). "Логос" предназначен для промышленного 3D-моделирования и позволяет моделировать процессы аэро-, гидро- и газодинамики, турбулентного перемешивания, распространения тепла в твердом теле, тепловой конвекции, переноса излучения, течения в пористой среде. Система импортозамещает большую часть САЕ-систем зарубежного программного обеспечения, применяемых на промышленных предприятиях России, таких как Siemens NX (Thermal), Siemens STAR-CCM+, Nastran.

АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" - ведущее предприятие российской ракетно-космической отрасли, один из мировых лидеров в области разработки и серийного производства космических средств выведения, а также крупногабаритных орбитальных модулей.